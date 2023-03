Pôle Emploi, une bonne porte d’entrée vers la création d’entreprise

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Votre quotidien vous propose une série destinée aux porteurs de projets « Je crée ma boîte mode d’emploi » avec une présentation des différents acteurs susceptibles de les accompagner. Cette semaine : Pôle Emploi.

Bien-être, esthétique, e-commerce, services à la

personne, les huit participants de l’atelier « Structurer mon

projet » ont une idée claire de l’entreprise qu’ils rêvent de

créer. Se lancer exige de passer de nombreuses étapes et de

nombreux états aussi, entre excitation et découragement, qui ne

sont pas faciles à vivre seul. C’est d’ailleurs l’un des leitmotiv

de Sandrine Cheny, chargée de projets création d’entreprise à Pôle

Emploi : « Ne restez pas tout seul ! Entrez dans des réseaux,

il y a 30 000 TPE (ndlr très petites entreprises) en Martinique.

Cet atelier, c’est le début du réseau. » Les participants sont

unanimes sur les bienfaits de l’atelier du jour : « Rester

réaliste, savoir si on a les épaules, voir ses faiblesses,

approfondir son projet, entrer dans le concret… », les avis

convergent tous vers l’importance de ce type d’échanges dans la

structuration d’un projet. « Nous ne sommes pas des experts de

la création d’entreprise. Notre objectif est le retour à l’emploi,

salarié ou non », précise Sandrine Cheny. Pour autant, Pôle

Emploi propose une offre de services que le porteur de projet

aurait bien tort de bouder, d’autant plus qu’elle est gratuite pour

toute personne inscrite comme demandeur d’emploi.

Évaluer son envie de créer

Pour ceux qui en sont seulement au stade de

l’idée, Pôle Emploi propose « M’imaginer créateur » un

atelier d’informations et d’échanges dispensé dans toutes les

agences. Il permet de se projeter, de lister ses forces et ses

faiblesses, d’interroger sa posture et sa motivation, de réfléchir

à son réseau. Ceux qui ont besoin de confronter leur idée au

terrain et au contexte économique local seront orientés vers une

réunion « Zoom création » proposée aussi par la CCIM, la

CMA ou Martinique Développement. Enfin, les salariés…