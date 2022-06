Pollution de l’air: retour au vert en Guadeloupe

Aujourd’hui et demain (19 et 20 juin), la concentration en particules fines dans l’air retrouvera des niveaux inférieurs aux seuils d’alerte. Conformément à l’arrêté préfectoral relatif à la qualité de l’air, la procédure d’alerte est donc levée.

Les niveaux de particules fines PM10 supérieur au seuil recommandé, devraient passer en-dessous de 50 µg/m3 , valeur correspondant au seuil de recommandation et d’information.Face à cette prévision, la procédure d’information et de recommandation en vigueur depuis le 15 juin est levée.Gwad’Air prévoit en effet une concentration moyenne en particules fines PM10 sur 24 heures inférieure aux seuils réglementaires fixés pour la protection de la santé humaine.Le niveau vert de la qualité de l’air est donc restauré.

Recommandations

Les populations vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques) et sensibles (par exemple : personnes diabétiques, personnes immunodéprimées, personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux) doivent être extrêmement prudents.

– En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès d’un professionnel de santé,

– Privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort,

– Prenez conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement médical doit être adapté le cas échéant.

– Limitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe,

– Limitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur