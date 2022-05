Pour une poignée de secondes, Loïc Laviolette triomphe

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Cyclisme. Grand Prix RCI

Le coureur de la Team Madras Cycling (TMC) a remporté la 1re édition du Grand Prix RCI hier. Après un contre-la-montre par équipe plutôt bien géré et sans avoir perdu trop de temps dans l’étape montagneuse de samedi, Loïc Laviolette et ses coéquipiers ont très bien contrôlé la dernière étape.

Six secondes, c’est le temps qui séparait le maillot jaune Loïc Laviolette (TMC) de son dauphin Matthieu Pellegrin (CCD) avant la troisième et dernière étape à Jarry. Six secondes, c’est le temps qui sépare toujours les deux hommes lors du classement général final. Dans cette ultime étape du Grand Prix RCI, Loïc Laviolette et ses coéquipiers de la TMC ont passé une course plutôt tranquille sur un parcours très plat, en circuit dans Jarry. Cependant, Matthieu Pellegrin était…