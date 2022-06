Pouvoir d’achat, sécurité, emploi comme préoccupations des électeurs de Fort-de-France

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

À l’occasion du premier tour des élections législatives ce samedi (11 juin), nous nous sommes rendus au bureau de vote de la mairie de Fort-de-France dans la matinée, où nous avons pu échanger avec des électeurs. Réactions.

Lors de notre venue, ce samedi vers 10h, au bureau de vote numéro 1 de la mairie de Fort-de-France, peu d’électeurs étaient présents. 45 personnes avaient seulement voté à 10h07 sur 740 inscrits. Le taux de participation de ce premier tour des élections législatives était estimé à 4%. En 2017, le taux était de 7,9% lors du premier tour à la même heure. Même si peu de monde était au rendez-vous, tout se passait bien, dans le calme et la bonne humeur.

Alain, médecin de 72 ans, nous explique que c’est, pour lui, un « devoir » de voter. « C’est le devoir de tout citoyen de voter pour le développement de son pays. Je viens voter régulièrement pour que les choses avancent. J’ai besoin de mettre en place des personnes qui peuvent améliorer le pays ». Cet électeur de Fort-de-France nous a livré ses préoccupations : « Le pouvoir d’achat, la santé, l’emploi pour qu’il y ait moins de chômage et de violence dans le pays ».

De son côté, Maryse, enseignante, vote à chaque élection. « On est des citoyens français donc il est important de faire notre devoir. Je donne le bon exemple à mes élèves. Les personnes aux commandes doivent faire fructifier la nouvelle génération, l’éducation et la culture. Nous devons tous nous entraider et avancer dans la même direction. Il faut partager les richesses. Nous voulons plus de pouvoir d’achat », témoigne-t-elle.



« Ne pas laisser les autres choisir à ma place »

Après avoir voté pour la première fois à l’élection présidentielle en avril dernier, Rodérick, 21 ans, vote pour sa première élection législative car « il faut se soucier de son pays et faire notre part en allant voter ». Depuis qu’il peut voter, celui qui travaille dans une association de communication n’a jamais manqué une seule élection et compte bien continuer à voter.

« C’est important pour moi de m’exprimer et de ne pas laisser les autres choisir à ma place. Même voter blanc pour exprimer sa colère dans les urnes.” Ce dernier aimerait que le vote blanc soit reconnu. D’après lui, le peuple n’est pas pris en considération et il faut y remédier. “Beaucoup de gens parlent mais n’agissent pas. La vie chère est forcement une grande préoccupation pour nous. Il faut que les prix baissent et avoir plus de justice par rapport à la métropole. Nous sommes Français, alors on devrait pouvoir jouir des mêmes droits », lâche-t-il.

La sécurité est également un sujet important pour lui. « Il faut plus d’écoute. Certains utilisent la violence car ils ne sont pas écoutés. Ce manque d’écoute déclenche ce sentiment d’insécurité et les violences ». Les problèmes du chlordécone et de l’eau sont également des thèmes importants à régler pour le jeune homme.

« L’État cherche à se dédouaner et ce n’est pas juste, il ne faut pas baisser les bras. Au contraire, il faut lutter chaque jour contre cela, la vie chère et le chômage », lance-t-il avec engagement.

Une électrice au bureau de vote de la mairie de Fort-de-France. – Julien Philipakis

Alain, médecin. – Julien Philipakis

Vers 10h, peu d’électeurs étaient présents dans le bureau de vote de la mairie de Fort-de-France. – Julien Philipakis