Que diriez-vous de passer la nuit dans une cabane perchée ?

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Vauclin

C’est une petite maison insolite, située à la cime de plusieurs arbres. Une habitation pour se rapprocher de la nature, dans un décor verdoyant. Seul le bruit du vent et des oiseaux peut par moments vous sortir de votre zénitude.

Nous sommes à Fonds Zami, sur la route de la montagne du Vauclin, dans une zone où les arbres et autres essences sont comme des soldats en colonne et au garde-à-vous. Il y en a de toutes les tailles longeant la petite route de Fonds Zami. Si on n’y prête pas garde, on peut rater la maison de la zénitude. Elle est blottie dans la nature au milieu d’essences telles que des mahoganys, gommiers rouges, lataniers. Un long escalier en bois permet d’y accéder depuis la route. Elle a été…