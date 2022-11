Quel modèle de nouveau statut pour la Guyane ? Guyaweb, site d’information et d’investigation en Guyane

The content originally appeared on: Guyaweb

Nouvelle-Calédonie, Polynésie, autonomie, sui generis : les formules institutionnelles sont nombreuses au sein de la République française pour ses territoires d’Outre-mer. Quelles options vont choisir les élus guyanais pour les soumettre aux autorités parisiennes et peut-être au peuple guyanais lors d’un référendum s’il faut modifier la Constitution et le statut de la collectivité ? Revue de détail et enquête. « Sans maîtrise du foncier, l’autonomie n’est qu’une coquille vide. Mais si on arrache la restitution totale des terres, tout le reste est ouvert », s’enthousiasme Jean-Victor Castor , le député de la 1ère circonscription de Guyane, dans sa permanence parlementaire…