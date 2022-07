Qui est Jean-François Carenco, nommé ministre des Outre-Mer ?

Jean-François Carenco a été nommé au ministère des Outre-mer qui passe sous la tutelle du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Jean-François Carenco (69 ans) a effectué sa scolarité au lycée Thiers de Marseille avant d’entrer à HEC et d’obtenir une licence en droit. Il est admis à l’ENA dans la promotion Michel de L’Hospital (1979) en même temps que l’UDF Jean-Louis Bourlange, le député Charles de Courson ou encore l’ancien préfet Jacques Gerault (passé par la Guadeloupe et le cabinet de Bernard Pons) aujourd’hui conseiller chez CMA-CGM.

Carenco a commencé sa carrière au tribunal administratif de Marseille (1979-1983), puis il a été directeur général du District de Montpellier (1983-1988) auprès de Georges Frêche.

Une connaissance de l’Outre-Mer

De 1988 à 1991, il est secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie. Il rejoint ensuite la préfecture des Yvelines en 1991, est nommé préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon (1996-1997), du Tarn-et-Garonne (1997-1999), puis de Guadeloupe de 1999 à 2002 où il sera le premier à être confronté, dès 1999, à la pollution au chlordécone (usine d’embouteillage de Capes-Dolé), et enfin préfet de la Haute-Savoie jusqu’en 2004.

De 2004 à 2006, il est directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale puis de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, avant de d’être préfet de la région Haute-Normandie et de la Seine-Maritime. En 2007, Jean-Louis Borloo le rappelle à ses côtés comme conseiller spécial au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi. Il est ensuite préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne (2007-2008) avant de rejoindre une troisième fois Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, comme directeur de cabinet. En novembre 2010, Jean-François Carenco est nommé préfet de la région Rhône-Alpes et du Rhône. C’est dans les salons de sa préfecture des Gaules qu’il célèbre la journée nationale de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions en 2011, année des Outre-mer, en présence de Jacqueline Cachemire-Thole et Yves Thole, et de la ministre des Outre-mer, Marie-Luce Penchard.

Il est ensuite nommé préfet de la région Île-de-France en 2015. En février 2017, il est nommé président de la Commission de régulation de l’énergie, mandat qui devait courir jusqu’en 2023.

Son nom avait déjà été évoqué pour la rue Oudinot, notamment après le départ d’Annick Girardin. Sa nomination ministérielle, quatre ans après sa retraite de préfet, arrive telle un bâton de maréchal, mais dans un contexte particulièrement difficile dans des territoires d’Outre-mer qui ont largement voté contre le président de la République à la présidentielle comme aux législatives.