Raphael Lautone vainqueur à Deshaies

Ce samedi a eu lieu la seconde étape du Grand Prix de Boris Carène. Les coureurs ont parcouru 134,5 km entre le Lamentin et Deshaies. C’est Raphaël Lautone qui remporte cette étape au sprint suivi de Cédric Locatin (USL) et Anaël Mathias (espoir du sud).

Hier s’est déroulé l’étape 2 du Grand Prix de Boris Carène, les coureurs ont réalisé un parcours de 134,5 kms avant d’arriver à Deshaies. Il faut noter qu’il y a eu énormément de mouvements durant cette course.

Une fois les 6 tours bouclés, Chane Foc Julien de la Team Cama CD s’échappe et se place en tête de course avec en intercalé, Lionel Miny (JCA) et Mickael Laurent (Team pedale pilotine blue car). C’est au sprint que tout se jouera, dans les derniers hectomètres le peloton réagit avec les hommes du maillot jaune, Julien Gagné de la team Vélo 2000 Rhino-rack.

Et c’est le jeune pensionnaire de l’USL, Raphaël Lautone, qui remportera cette étape accompagné de son coéquipier Cédric Locatin et de Anael Mathias de l’équipe Espoir du sud.

Aujourd’hui les coureurs vont parcourir 156 kms en partant de Basse-Terre et arriver au Gosier aux alentours de 13:24.

Ils ont dit :

Raphaël Lautone (USL) – vainqueur étape 2

” Je ne m’y attendais pas, j’ai essayé de faire du mieux que je pouvais aujourd’hui car il s’agissait de ma dernière étape sur le Grand Prix. Je pars pour la Réunion demain avec la sélection guadeloupéenne pour le Championnat des Comités Régionaux d’outre-mer de cyclisme. C’est vraiment une réussite cette victoire, je remercie mes coéquipiers qui m’encouragent chaque jour “

Cédric Locatin (USL) – 2e sur l’étape 2

” C’est une seconde étape qui s’est bien déroulée dans l’ensemble car avec Raphaël nous réalisons un doublé. On avait vraiment à cœur de bien faire aujourd’hui sur cette étape. Le maillot jaune était tout de même très fort, nous avons tout essayé pour reprendre du temps mais bon. On verra pour les autres jours “

Anaël Mathias (espoir du sud) – 3e sur l’étape 2

” C’était assez calme pour moi aujourd’hui. L’objectif était la gagne, je pense avoir bien couru. Je suis resté dans le Peloton durant toute la course. Tout s’est joué au sprint. Je suis assez confiant et motivé pour la prochaine étape. Il va falloir s’accrocher en début de course pour finir en beauté au Gosier “

Le leader Julien Gagne bien épaulé par ses coéquipiers, a connu une deuxième étape tranquille, sur les routes Lamentinoise.- ©Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE