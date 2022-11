Ravine Plate, l’art de chanter Noël

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Vauclin

Saimbert Troudart et Ravine Plate donnent rendez-vous au public ce samedi soir, sur le front de mer du Vauclin. • FO

Ce samedi 19 novembre, sur le front de mer de la commune, Saimbert Troudart et les membres de Ravine Plate donnent le coup d’envoi de leur traditionnelle caravane de Noël. Le groupe revient avec une formule rajeunie et de nouvelles recrues prêtes à reprendre le flambeau.

Comment résumer la trajectoire unique de cette

formation musicale ? Ravine Plate c’est près d’une trentaine

d’années de succès, des tubes et surtout des prestations

exceptionnelles qui ont amené les membres à jouer sur de nombreuses

scènes et notamment celle du Bataclan à Paris. Une salle mythique

et des souvenirs inoubliables pour ce groupe originaire du Vauclin.

Ravine Plate c’est aussi près d’une quinzaine d’albums qui ont

totalement chamboulé l’univers des cantiques de Noël. Ce fut

particulièrement le cas du tout premier album produit. Personne

n’avait vu venir ce groupe d’amis issus du quartier Ravine Plate au

Vauclin. Animés d’une même passion, ils allaient rapidement

renverser tous les codes du cant