Réforme des retraites : après les manifestations, les blocages Guyaweb, site d’information et d’investigation en Guyane

Dans le cadre d’une nouvelle journée de mobilisation qui s’annonce massive contre la réforme des retraites, la Guyane doit s’attendre à des blocages ce mardi 7 mars dans ses principales agglomérations. Après les manifestations, l’intersyndicale qui mène localement la fronde contre le projet gouvernemental souhaite en effet durcir le mouvement.

« Bloquer le pays. » C’est le mot d’ordre des principales forces syndicales de l’Hexagone et de la Guyane à la veille d’une nouvelle journée nationale de mobilisation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, actuellement en examen au Sénat après l’avoir été à l’Assemblée nationale.

En Guyane, l’intersyndicale qui avait jusqu’ici choisi pour méthode les défilés pacifiques, afin notamment de ne pas « impacter les entreprises et l’économie » comme nous l’avait expliqué Daniel Clet, le secrétaire général de la CFDT, lors de la manifestation du 7 février, a décidé de changer de braquet et de durcir le mouvement.

Dès demain mardi, les habitants de l’Île de Cayenne et de Kourou doivent s’attendre « à des blocages sur les principaux axes routiers » nous résume Yannick Xavier, le secrétaire général de l’Union des travailleurs guyanais (UTG), joint par téléphone. « En Guyane nous n’avons pas les moyens de tenir une grève perlée sur de nombreuses semaines, voilà pourquoi les mouvements sont souvent durs, dans le blocage, avec des revendications précises » nous explique une autre source syndicale.

Sur l’Île de Cayenne, au moins trois points de rassemblement en vue de rejoindre des points de blocage sont organisés : sur le parking du rectorat, sur le parking du supermarché Supéco de la Madeleine et un troisième au local de l’UTG avenue Ronjon à Cayenne, « pour les lève-tôt » souligne Yannick Xavier qui appelait dans nos colonnes dès début février à changer de méthode de mobilisation alors que les cortèges rassemblaient de moins en moins de monde.

« Ces blocages, c’est un premier tour, un essai pour voir comment répond la population » ajoute le secrétaire général de l’UTG qui espère que le mouvement sera rejoint par les fédérations professionnelles des dockers ou des transporteurs.

Tablon, Baduel…

D’après nos informations, les ronds-points stratégiques de l’Île de Cayenne devraient être visés par les blocages, notamment celui de Baduel où une banderole appelant à la mobilisation flotte depuis ce week-end. Le giratoire Adelaïde-Tablon devrait également être concerné et ce, dès l’aurore. D’autres axes stratégiques sont également concernés sans que nous puissions être en mesure de dire lesquels.

D’autres points de rassemblement sont prévus sur le territoire, notamment à Kourou – devant la mairie et l’antenne préfectorale – où des blocages sont également à prévoir.

Par mesure de précaution, la Ville de Cayenne a décidé la fermeture de l’ensemble des écoles élémentaires dont elle a la charge. « Une grande partie du personnel communal et pédagogique s’est déclarée gréviste » justifie la Mairie dans un communiqué.

La Ville de Kourou a également pris la même décision. A Rémire, les écoles publiques Jules-Minidoque, Elvina-Lixef, Moulin-à-vent, Emile-Gentilhomme, Jacques-Lony, Michel-Dipp et Parc-Lindor seront également fermées ce mardi. Seules les écoles Eugène-Honorien, Edgar-Galliot et Saint-Ange-Méthon resteront ouvertes. A Macouria, l’accueil des élèves ne pourra être assuré dans les maternelles Michelle-Ponet et Raymond-Ribal ainsi que dans les écoles Edmé-Courat et Serge-Adelson.

Au national, des grèves ont démarré ce lundi et parfois dès vendredi, notamment dans l’énergie et chez les éboueurs, afin d’obtenir un mouvement massif mardi 7 mars à l’aube. Même le ministre du Travail Olivier Dussopt, qui s’attend à des perturbations importantes dans les transports, a appelé les salariés à télétravailler dès que cela est possible pour cette journée qui s’annonce très suivie sur tout le territoire.

Photo de Une : Yannick Xavier, secrétaire général de l’UTG, mène la seconde manifestation contre la réforme des retraites, le 23 janvier dernier à Cayenne © Guyaweb