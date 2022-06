Régional 1 : les Joséphins gardent leur titre

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Football. Finale

Le Golden Lion, tenant du titre, a remporté la finale du Tournoi des “6 majô” Les Joséphins se sont imposés 3 buts à 1 face au Club Franciscain, vendredi au stade Pierre-Aliker, sous les yeux de Gérard Janvion, grâce à un triplé de Kévin Parsemain.

Le coup d’envoi a été donné par Gérard Janvion (Saint-Etienne, PSG, équipe de France), dont la compétition porte le nom.

Dès la 8e minute, Parsemain ouvre le score sur un coup franc d’une distance d’environ 25 mètres (1-0). À la 32e minute, Catherine déborde côté gauche et centre. Parsemain reprend pour inscrire son deuxième but de la partie (2-0). Deux minutes plus tard, il creuse un peu plus l’écart, après un service de Charloton. Parsemain décoche une frappe tendue dans la surface (3-0,…