Renfort de gendarmes : un premier contrôle nocturne d’envergure à Schoelcher

Le préfet, Jean-Christophe Bouvier, s’est rendu hier soir (vendredi 25 novembre) dans le bourg de Schoelcher où l’escadron de gendarmes mobiles supplémentaire, arrivé mardi soir, était mobilisé.

« Des contrôles très forts, très massifs pour rassurer la population et prévenir les atteintes, notamment par des personnes qui roulent en deux-roues », assure la gendarmerie. Hier soir (vendredi 25 novembre), une opération de contrôles d’envergure a été menée sur le front de mer du bourg de Schoelcher.

Un endroit habituellement très fréquenté et marqué par deux faits de violence récents. Fin août, un fast-food a été braqué et, plus récemment, fin octobre, c’est un homme de 26 ans qui a été blessé par balle.

« L’idée, c’est d’être hyper visibles et hyper présents de jour, comme de nuit dans tous les endroits à forte fréquentation », insiste encore le colonel Thomas Deprecq, commandant en seconde de la gendarmerie et qui pilote les opérations ce soir-là.

Pour cette première sortie nocturne de l’escadron mobile de Maisons-Alfort, arrivé en renfort dans l’île après les graves événements des dernières semaines, le préfet, Jean-Christophe Bouvier avait aussi fait le déplacement.

« Il s’agit, déjà, dans un premier temps, d’une prise de connaissance et d’une appropriation du terrain. Avec deux escadrons actuellement sur le territoire, il s’agit de multiplier ce type d’opérations sur le territoire ».

Renforts également judiciaires

Pour le représentant de l’État, l’objectif est clair : « insécuriser les criminels et, si possible les interpeller. Je n’aurais pas d’état d’âme d’en voir certains traduits en justice et incarcérés ».

Pour cela, des renforts de police judiciaire ont également été actés pour renforcer l’OFAST (Office Anti-Stupéfiants) mais aussi la Direction Territoriale de la Police Nationale (DTPN). « C’est bien d’avoir des soldats de la paix mais encore mieux d’avoir les moyens de faire de bons dossiers judiciaires, c’est la clé de voûte », soutient le préfet.

Un préfet délégué à la sécurité est d’ailleurs attendu début décembre pour l’épauler sur ces questions de violences. L’escadron mobile supplémentaire restera en Martinique, pour sa part, jusqu’au 18 janvier. Pour permettre aux fêtes de fin d’année de se dérouler sereinement.

Dans la ligne de mire des services de l’État : les trafics de stupéfiants et la circulation des armes à feu. En plus des enquêtes judiciaires, l’opération « abandonnez les armes » vient aussi d’être relancée jusqu’au 2 décembre.