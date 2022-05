Renouvellement de passeports et cartes d’identité : gare à l’embouteillage

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

DOSSIER DU JOUR

A quelques semaines des grandes vacances et à la suite d’une crise sanitaire de plusieurs mois qui nous a parfois quelque peu privés de voyages, les demandes de renouvellement de passeports et autres cartes d’identité semblent bondir. Tour d’horizon en Martinique.

Vous jetez un œil à votre passeport périmé. Sueur froide. Ledit document est expiré et vous rêviez déjà de vos prochaines épopées planétaires (après des mois sous cloche, Covid oblige). Après la phase de culpabilité et d’auto-flagellation (« mais pourquoi ai-je attendu le dernier moment pour opérer le renouvellement ? »), vous vous saisissez de votre combiné et appelez la mairie de votre commune. Et là, douche froide. Nous sommes début avril et le prochain créneau disponible au service…