Rentrée scolaire : c’est parti pour une nouvelle année

Ce 1er septembre, les élèves retrouvent, pour la plupart d’entre eux, les bancs de l’école, dans un contexte sanitaire plus favorable. Cette année, l’académie scolarise 66 440 écoliers, collégiens et lycéens dans le public et dans le privé (sous et hors contrat).

