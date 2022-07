Retour sur la Fête de la musique avec VJ Ben

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le Gosier

VJ Ben « The best DJ » et « La Riviera du Levant » ont offert un concert de bonne facture à un public conquis d’avance.

VJ Ben « The best DJ » et « La Riviera du Levant » ont su travailler de concert, mardi dernier au Palais des sports du Gosier, à l’occasion de la fête de la musique pour un concert gratuit, avec plus d’une quarantaine d’artistes : chanteuses, chanteurs et DJ.

Un public éclectique important et de générations différentes a répondu présent à l’invitation. Ce magistral concert de son et lumière a offert environ cinq heures de show non-stop, pour le plus grand bonheur des…