Retour sur le salon végé kréyol

Par Yasmine L’Etang-Allepot ([email protected])

Lundi 4 Juillet 2022 – 16h52

Le premier salon vegan et végé des Antilles-Guyane valorisant les acteurs locaux s’est tenu, dimanche, au Ranch de Petit-Bourg. Petits et grands ont pu apprécier les produits des 70 exposants.

La manifestation a été victime de son succès au point que la route de la Traversée a été totalement bouchée obligeant les visiteurs à se garer loin avant de parcourir à pied le trajet qui conduisait au Ranch, lieu du rendez-vous. Ces derniers ont été contraints d’abandonner leur véhicule sur un parking improvisé et entamer l’ascension à pieds, parfois dès le début du rond-point. “ça sent l’embrayage”, plaisante une randonneuse d’un jour en plein effort. Une fois la poignée de kilomètres parcourue, nous sommes en condition pour apprécier les stands dédiés au bien-être du corps et de l’esprit.

“C’est un projet que je nourrissais depuis 4 ans et mon grand ami Thierry Tamas, chef pâtissier végan de retour au péyi a eu la même idée. Du coup, nous avons décidé, il y a un an, de mutualiser nos efforts et de matérialiser le projet. Nous y avons beaucoup travaillé, investi de notre poche car nous n’avons eu aucun retour de nos demandes de partenariat. L’idée du salon est de mettre en valeur toute la production végétale de la Guadeloupe, avec tous les acteurs locaux sous toutes ses formes : alimentaire, cosmétique, produits ménagers, produits pour bébés..”, explique Jocelyne Demagny , co-fondatrice du salon Végé Kreyol.

