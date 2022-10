Roland Manéré enregistre à Los Angeles

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Sans faire de bruit, Roland Manéré vit de sa passion, la guitare, depuis plus de 40 ans. Il vient de donner un second souffle à sa carrière en réenregistrant à Los Angeles une de ses compositions sortie en 1988, « Brightly moments ».

Roland Manéré et la guitare, c’est une histoire d’amour qui remonte à sa plus tendre enfance. A l’âge de 9 ans, le jeune garçon fabrique son premier instrument à l’aide d’une boîte de conserve, de fil à pêche et de clous. Bien vite, sa maman se rend compte qu’il s’agit d’une véritable passion. La vendeuse de pistaches de Sainte-Thérèse à Fort-de-France fait l’acquisition d’une guitare pour son fils qui, aujourd’hui encore, raconte cette anecdote remplie d’émotion : « Maman vendait le cornet de pistaches 30 centimes. Elle m’a acheté une guitare qui coûtait 70 francs. Vous vous rendez compte du sacrifice qu’elle a fait ! »

L’enfant de Sainte-Thérèse devenu adulte doit nourrir sa famille. Il se retrouve alors installateur d’antennes, vendeur de voitures, de télévisions… Mais la passion de la guitare est toujours bien présente et Roland Manéré a acquis un certain niveau. Il décide alors de devenir musicien professionnel, n’hésitant pas à se produire dans les hôtels, les restaurants, pour les comités d’entreprise en proposant un répertoire varié. Un répertoire critiqué par certains qui désignent Roland Manéré comme « musicien doudouiste ».

Malgré les critiques, le guitariste poursuit sa route, intervenant également avec des artistes ou groupes connus. Il compose également. En 1988, il propose un reggae, « Brightly moments » qui reçoit un bon écho. Le titre est enregistré presque de façon artisanale.

Le coup de téléphone inattendu

« Chez moi sur un appareil à cassette 4 pistes, les voix étant faites aux studios Moriello », raconte l’artiste. En effet, Roland Manéré est le premier à avoir possédé un home studio en Martinique. C’est chez lui, avec son regretté ami Ryco Loza, qu’a par exemple été enregistré le titre « Gwo Pwel ».

Près de 35 ans plus tard, Roland Manéré reçoit un coup de téléphone qui ressemble à une farce. Au bout du fil, Courtney Jones, qui a été manager des Fugees, lui propose de réenregistrer son titre « Brightly moments » dans un studio à Los Angeles. La Covid-19 est au paroxysme de la crise sanitaire, mais le projet prend forme. Roland Manéré enregistre la guitare et les voix en Martinique, les autres instruments étant faits par des musiciens professionnels dans un studio à Los Angeles. « C’est formidable de travailler dans de telles conditions. Après chaque enregistrement, je recevais un MP3 et je pouvais dire si j’étais satisfait. Et quand ce n’était pas le cas, le ou les musiciens concernés recommençaient. Je souhaitais avoir un mix genre Lucky Dube et c’est ce à quoi on a abouti ».

Pour ce projet qui pourrait donner un élan international à Roland Manéré, le musicien martiniquais a dû protéger son œuvre en s’inscrivant à la Socan (qui est en quelque sorte la Sacem au Canada) et doit convaincre un éditeur américain. En attendant, il continue sa vie d’artiste en composant des publicités, en se produisant en one man show dans différents endroits de Martinique et en donnant des cours de musique. Le « musicien doudouiste » vit de son art depuis plus de quarante et est « toujours à la recherche de l’excellence ».

??? F.G.

La guitare et la musique, la passion de toute une vie pour Roland Manéré. Sa carrière pourrait bien prendre un nouvel élan avec ce projet musical. – F.G.