Route du Rhum : découvrez la Class40

La Class 40 est la classe la plus représentée sur cette 12e édition de La Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2022 avec 55 engagés. État des lieux.

Au fil des éditions, les Class40 ont formé un contingent de plus en plus conséquent.

En 2006, ils sont 25 à prendre le départ à Saint-Malo, pour leur première participation, .

En 2018, 52 ont pris le départ.

55 skippers Class40, un record

Cette année, ils seront 55 Class40, ce qui en fait la catégorie la plus représentée de cette édition.

Le tenant du titre, Yoann Richomme (Paprec Arkéa), a décidé de remettre son titre en jeu en mettant à l’eau en juin dernier un plan Lombard.

Avec une jauge à la fois simple et rigoureuse, qui permet de limiter l’inflation des budgets tout en laissant de la liberté aux architectes, les projets se sont multipliés.

Les favoris

Il y a de très bons marins, de très bons bateaux : tous ceux qui s’illustrent sur le circuit – et ils sont nombreux – font office de favoris sur la Route du Rhum – Destination Guadeloupe “, assure Corentin Douguet.

Lui-même, victorieux de la 1000 milles des Sables en avril dernier, assure ” en faire partie ” et il n’est pas le seul. Il y a le tenant du titre, bien sûr, mais aussi Ian Lipinski (Crédit Mutuel), vainqueur en 2019 de la Transat Jacques-Vabre et de la CIC Normandy Channel Race cette année, Xavier Macaire (Groupe SNEF, victorieux à la Dhream Cup), Amélie Grassi (La Boulangère Bio), Luke Berry (Lamotte Module Création), Axel Trehin (Project Rescue Ocean), Simon Koster (Banque du Leman) ou encore Ambrogio Beccaria (Allagrande Pirelli).

Un Guadeloupéen sur la ligne de départ

Les regards seront également tournés vers , Keni Piperol (Captain Alternance), formé par Lalou Roucayrol.

Le guadeloupéen a déclaré : ” Cette Route de Rhum – Destination Guadeloupe, je l’attends depuis longtemps. Ça fait 6 ans que je m’y prépare et je suis fier de faire partie de ces marins d’exception. Il y a forcément une émotion particulière à l’idée de rentrer à la maison, de ressentir la ferveur et l’énergie des Guadeloupéens. J’ai quitté la Guadeloupe pour progresser et grandir, j’ai hâte de montrer les progrès que j’ai réalisé. L’objectif, c’est surtout de se faire plaisir, d’être le plus à l’aise possible en mer et de tout donner pour ne pas avoir de regret. Si j’y arrive, je suis sûr que le résultat suivra derrière ! En étant 55 sur la ligne de départ, il y a forcément un peu de pression : on sait que ce sera la classe où il y aura le plus de bagarre. “

Toute la flotte n’est pas basée en Bretagne, ce qui représente une autre distinction : des marins se sont en effet préparés depuis la Normandie, la Charente-Maritime, le Sud-Ouest ou encore les rives de la Méditerranée.

On peut noter la présence de neuf skippers malouins qui s’élanceront donc ” à domicile ” : Luc Berry (Lamotte Module Création), Baptiste Hulin (Rennes • Saint-Malo / Parenthèses de Vies), Emmanuel Hamez (Viranga), Maxime Cauwe (Wisper), Florian Gueguen (Dopamine Sailing Team), Geoffrey Mataczynksi (Fortissimo), Jules Bonnier (Nestenn – Entrepreneurs pour la planète), Morgane Ursault-Poupon (Médecins du monde) et Hervé Thomas (Bleu Blanc).