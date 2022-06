Saint-Esprit et Trois-Îlets : trois nouveaux monuments aux morts vandalisés

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

La série d’actes non-revendiqués, commis souvent de nuit, se poursuit. Dans la nuit de jeudi à vendredi, trois nouveaux monuments aux morts ont été victimes de vandalisme.

Aux Trois-Îlets, la plaque apposée sur le monument aux morts situé place G.Hayot, en face de l’église, a été entièrement prisée. Sur le front de mer, c’est la stèle des dissidents qui a, elle aussi, été détruite.

Condamnation des maires

“Je suis outré de voir ce que subissent les monuments depuis un certain temps, lesquels rappellent notre situation à une certaine époque, où les Martiniquais se trouvaient quasiment dans l’obligation de participer à différentes guerres, pour la défense de la patrie et donc de la liberté, pour ne pas être sous l’emprise des Allemands. C’est l’histoire de la France dont nous faisons partie”, déclare Arnaud René-Corail, maire des Trois-Îlets.

Dans la même nuit, le monument aux morts de la ville du Saint-Esprit a, lui aussi, fait l’objet d’actes de vandalisme qualifiés d’inadmissibles. Le maire, Fred Michel Tirault, et son conseil municipal indiquent, dans un communiqué, « condamner avec la plus grande fermeté ces agissements intolérables qui portent atteinte à la mémoire de celles et ceux qui ont donné leur vie pour défendre nos libertés ».

Enquête ouverte

Ces nouveaux faits portent à huit le nombre de monuments aux morts dégradés depuis plusieurs mois : à Rivière-Salée, Ducos et au François tout d’abord en fin d’année, puis au Morne-Rouge et à Ajoupa-Bouillon, en février dernier.

Un groupe d’enquête dédié a été créé pour mener les investigations sur ces faits, en lien avec l’autorité judiciaire et en liaison avec les polices municipales, les maires.

C’est ce que nous avait expliqué le général Wiliiam Vaquette, commandant de la gendarmerie, il y a quelques semaines.