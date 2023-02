Salon de l’agriculture : Emmanuel Macron reçoit les acteurs du monde agricole ultramarin

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Vendredi, à la veille de l’ouverture du Salon international de l’agriculture (SIA), porte de Versailles, à Paris, le président de la République Emmanuel Macron a donné une petite réception pour les responsables ultramarins du monde agricole.

Ce samedi 25 février, depuis l’aube, comme le veut une tradition politique établie de longue date, le président de la République arpente les allées du Salon de l’agriculture. Emmanuel Macron est actuellement au Parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris : son marathon à la rencontre des exposants de ” la plus grande ferme de France ” n’a pas prévu de détour par les stands tenus par les représentants des Antilles, de Guyane et de l’Outre-mer. Voilà pourquoi, hier vendredi, les services de la présidence ont organisé une réception au Palais de l’Élysée à laquelle étaient conviés ” les représentants du monde agricole ultramarin “.

A lire aussi

Les produits et les saveurs des Antilles au Salon de l’agriculture

Le chef de l’État, arrivé un peu en retard ” parce qu’il y avait le G7, un an après le début de la guerre en Ukraine “, a prononcé un court discours, sans annonces mais qui se voulait plein d’empathie pour les dirigeants de chambre d’agriculture, responsables de syndicats, élus, parlementaires et exploitants agricoles qui ont fait le déplacement depuis leurs collectivités ultramarines respectives.

” J’ai voulu mettre à l’honneur les Outre-mer, a commencé le président de la République. La France archipélagique c’est une immense diversité de production et c’est une force, unique à l’échelle des pays européens. Nous allons travailler pour donner de la visibilité à tout le monde : sur les produits phytosanitaires, sur la réglementation, il doit y avoir des mesures européennes afin que personne ne soit surpris. ” Même s’il n’a pas fait d’annonces, le président de la République a souhaité insister sur ” la souveraineté alimentaire, qui ne doit pas être une formule. Elle doit être déclinée territoire par territoire. “

« La démarche de souveraineté alimentaire dans les Outre-mer est engagée »

Présents lors de la réception, des représentants du ministère de l’Agriculture et du ministère des Outre-mer ont insisté sur ce dernier point. Selon le gouvernement, ” la démarche de souveraineté alimentaire dans les Outre-mer est engagée de longue date et les préfets ont été sollicités afin de fournir une feuille de route ” qui alimentera la réflexion et pointera des besoins éventuels de soutien étatique. Une loi de programmation agricole est également en préparation et devrait être examinée par le Parlement avant le milieu de cette année.

Unique personne à prendre la parole, le chef de l’État s’est ensuite mêlé à la petite foule réunie dans la salle des fêtes du palais de l’Élysée. Le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau ainsi que le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin étaient présents. Ne manquait à l’appel que le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco. Les ” responsables agricoles du monde ultramarin ” auront plus de chance de le croiser dans les allées du Salon de l’agriculture. La manifestation ouvre ses portes ce samedi et doit durer jusqu’au 5 mars.