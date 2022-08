Samuel Crail, un Grand Frère, a été libéré pour raison médicale

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Samuel Crail, un des Grands Frères, arrêté à la suite des événements de novembre, a été remis en liberté, mardi, pour raisons de santé. L’ancien détenu qui avait entamé une grève de la faim est placé sous contrôle judiciaire. Son avocate assure que son client se soumettra à toutes les convocations judiciaires qui lui seront adressées dans l’objectif de prouver son innocence.

Depuis mardi soir Samuel Crail, l’un des Grands Frères est libre à la suite d’un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France. Il a bénéficié d’une remise en liberté pour raisons médicales. Il était en détention provisoire depuis 6 mois et demi à Baie-Mahault à l’isolement. « La libération va lui permettre de se soigner et facilitera le travail de la défense. Il est important pour sa santé qu’il soit dehors et qu’il puisse faire sa rééducation et qu’il…