Sanaëlle Carène est la nouvelle Miss Deshaies 2022

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Michèle Silmon Kancel

Lundi 18 Juillet 2022 – 12h05

Ce fut une longue, 14 années, mais gratifiante attente. Samedi soir, c’est royalement que la dernière Miss couronnée de Deshaies a cédé son diadème à la jeune Sanaëlle Carène, 17 ans, qui devient ainsi la toute nouvelle ambassadrice de la Ville.

C’est dans l’école primaire Jules Annerose à la section Riflet que la magie a opéré. Grâce aux bons soins des organisateurs, le comité Miss Deshaies, Passion Events, et des services techniques de la Ville,et le soutien des partenaires, le petit préau des écoliers s’est transformé le temps d’une soirée en véritable salle de spectacle. Les huit prétendantes en lice ont montré l’étendue de leur talent, mais aussi la qualité de leur préparation. Kévin Albina 1er dauphin de Mister Guadeloupe 2019 présidait du jury composé de Windy Py-Alidor Styliste/Modéliste, du couturier Didier St Marc, de Peggy Laurent organisatrice d’événements mode et de Myrella Fiari Représentante du groupe Fiari Profilage Grande Terre et ancienne esthéticienne et maquilleuse de la miss France Corine Coman.

Comme un heureux présage, celle qui durant toute la préparation portait le numéro 1, remporte le titre à l’occasion d’une compétition très disputée. Sanaëlle Carène 17 ans, titulaire d’un baccalauréat Spécialités SVT et Physique chimie, adepte d’escrime et de danse, s’est finalement démarquée des autres candidates. Trois heures d’un spectacle placé sous la thématiques des fleurs, avec une mention toute spéciale pour le dernier plateau celui de la tenue de soirée, très poétique.

Les intermèdes musicaux ont été assurés par les artistes Anthony Drew et Tand S ainsi que par la très exotique troupe de danse Améthys du Gosier.

Retour en image sur la dans une prochaine édition.

Photo 1 : (de gauche à droite) Illie Lafleur 1ère Dauphine, Sanaëlle Carène Miss Deshaies 2022, Madame la Mairesse Jeanny Marc et Anaïs Pies 23 ans 2ème dauphine

Palmarès Miss Deshaies 2022

_ Sanaëlle Carène Miss Deshaies 2022 et Prix de l’Élégance

_ Illie Lafleur 1ere Dauphine

_ Anaïs Pies 2eme dauphine

_ Laurissa Sorimoutou Prix du Public

_ Joïse Fimiez Prix de la camaraderie et Prix de la Photogénie

_ Erica Philetas Prix du Sourire

_ Cherley Bondoucyrille Prix du Costume Créole

_ Pétronille Bernier Prix de la Beauté Plastique