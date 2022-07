Sargasses : le ministre des Outre-Mer Jean-François Carenco en Martinique et en Guadeloupe la semaine prochaine

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

En réponse à une question de Jiovanny William lors des questions au gouvernement à l’Assemblée Nationale, le nouvel hôte de la rue Oudinot a annoncé sa venue « la semaine prochaine » aux Antilles. Il sera en Martinique à partir du 19 juillet.

C’est la première question au gouvernement du député martiniquais Jiovanny William, à l’Assemblée Nationale. Le Robertin a interpellé le ministre des Outre-Mer, ce mardi, sur la question des algues sargasses qui pourrissent le quotidien des Martiniquais depuis 10 ans.

Rappelant les dommages matériels mais surtout les conséquences sur la santé, le député martiniquais a estimé que le plan sargasses 2, organisé « dans une concertation relative avec nos élus locaux, nos professionnels de la mer et nos professionnels du tourisme », ne répond pas aux attentes.

« Des fonds dérisoires sont alloués aux collectivités pour ramasser les algues », a-t-il estimé, assurant au ministre que « nos compatriotes n’accepteront pas un second scandale sanitaire ».

Jean-François Carenco a d’abord reconnu les conséquences très importantes pour la Martinique et pour la Guadeloupe et assuré que le gouvernement avait « conscience de l’ampleur de ce phénomène et de ses impacts nombreux sur la biodiversité, sur le tourisme, le cadre de vie et surtout maintenant sur les effets des émanations de gaz sur la santé ».

Il a souligné que, dans le cadre du plan Sargasses 2 visant « à lutter contre ce phénomène qui concerne tout le bassin Caribéen », 36 millions y sont consacrés dès cette année, « notamment 6 millions d’euros en faveur de la recherche et des effets des émanations de gaz sur la santé ».

Indiquant que des crédits significatifs sont débloqués, Jean-François Carenco a reconnu « que le sujet n’est pas abouti » et annoncé sa venue aux Antilles « dès la semaine prochaine », à la demande de Gérald Darmanin, le ministre de l’intérieur.