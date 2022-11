Schœlcher et le Ventôse, dix ans de parrainage

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Face aux membres d’équipage du Ventôse, le maire Luc Clémenté a dressé le bilan de ces dix ans de partenariat et a évoqué les perspectives et actions pouvant être menées, notamment avec les établissements scolaires. • HDB

Depuis le 21 juillet 2012, Schœlcher est la ville marraine de la Frégate de Surveillance F733 « Ventôse ». Afin de marquer ces 10 années de relation, une plaque est désormais placée à l’entrée de la ville. Elle a été dévoilée vendredi dernier en présence des élus et des marins du navire.

Le Ventôse, c’est 95 marins, 30 métiers

différents. C’est dans le but de mieux faire connaitre cet

environnement professionnel et partager des expériences que la

convention de parrainage existe entre le navire et la ville de

Schœlcher. Ce partenariat fort permet d’ancrer l’unité de la marine

nationale dans le territoire martiniquais et contribue directement

à renforcer le lien armées-Nation. Durant ces dernières années, de

nombreuses actions ont pu être menées notamment en faveur des plus

jeunes avec trois objectifs : transmettre une vocation militaire,

pour qu’ils aient envie de servir leur pays à leur tour, faire

naitre l’appel du large et enfin partager une expérience

professionnelle.