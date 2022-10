The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Jeudi 13 Octobre 2022 – 14h45

La ville de Schoelcher informe ses résidents de perturbations sur le réseau électrique pour une durée inconnue. Un retour à la normale est prévu dans la journée.

Le Maire de la ville de Schoelcher, Luc Clémenté informe ses administrés ce jeudi matin (13 octobre 2022) qu’EDF procède à des travaux sur de remplacement des anciens compteurs et disjoncteurs relatifs à l’éclairage public, qui génèrent de fortes perturbations du réseau électrique de la commune dans certains quartiers, à savoir Plateau Fofo et Lotissement les Flamboyants. Les services municipaux et les agents d’EDF tentent de rétablir au plus vite la situation, bien qu’ils ne soient pas en mesure de communiquer une heure de résolution du problème. L’incident devrait tout de même, selon EDF Martinique, être résolu dans la journée.