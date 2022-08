Schœlcher : Les écoles prêtes pour la rentrée

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Hier matin, les élus de la commune ont procédé à la traditionnelle visite des écoles. Accueillis par les chefs d’établissements, ils ont fait le point sur les travaux réalisés et rencontré un personnel à pied d’œuvre pour le nettoyage des locaux.

«Nous sommes dans une relation quasi prestaire/client avec les chefs d’établissement ». Ces mots d’Emile Gonier, élu délégué aux Services Techniques de la ville, montrent l’importance que revêt cette visite des écoles avant la rentrée. Cette année, la ville a consenti un budget de plus de 310 000€ pour les travaux dans les huit établissements scolaires et les crèches municipales. Il s’agit principalement de chantier de modernisation, de rénovation (esthétique, peinture…), de sécurisation, de confort et d’amélioration des conditions de travail du personnel.

Cette revue générale avant la rentrée met en synergie les services techniques de la ville et le personnel des établissements pour s’assurer qu’il n’y a pas trop de distorsion entre la commande passée et les travaux réalisés. « Nulle part cela existe que vous ayez satisfait à 100% les doléances de chacun », reconnait l’élu. Cette visite est l’occasion d’échanges supplémentaires sur une programmation des travaux. Au terme de la matinée, tous s’accordent sur l’importance que les doléances et les engagements soient partagés. Globalement, il y a une satisfaction qui s’est exprimée et cela semble avoir rassuré tout le monde sur la qualité que devrait avoir cette rentrée 2022 et l’accueil des quelques 1 420 écoliers de la commune.

Les derniers coups de pinceau sont donnés pour peaufiner la rénovation des équipements. – Hdb

A Anse Madame, des grilles de protection ont été installées pour permettre aux enfants de traverser en toute sécurité. – Hdb

Les crèches sont aussi concernées par les travaux durant ces vacances. Ici à Patita (Fond Lahaye), la biberonnerie a été entièrement rénovée et les équipe préparent l’accueil de leur 35 petits bouts de choux. – Hdb

Les travaux dans les écoles sont réalisés en partie par les équipes des services techniques et par des entreprises prestataires. Ces dernières, comme ici à l’école Vent des bois, mettent les bouchées doubles pour livrer leurs chantiers avant jeudi. – Hdb

Ecoles Schoelcher – Hdb

Dans chaque établissement scolaire visité, élus et directeurs font le point sur ce qui est réalisé et sur ce qui reste à faire. – Hdb

A deux jours de la rentrée les équipes nettoient et préparent les salles de classe, pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions. – Hdb

L’heure est au grand nettoyage des espaces de restauration. Ici à l’école Jocelyne-Béroard les agent ce cantine s’affairent à la préparation du self. – Hdb

Emile gonier – Hdb

Ecoles Schoelcher – Hdb

Réseau d’eau à l’école Jocelyne-Béroard (Plateau Fofo) Jocelyn Magit, directeur des Services Techniques de la ville de Schœlcher rapelle que « Sur l’école de Plateau Fofo Jocelyne-Béroard, nous avions deux soucis sur le réseau d’eau durant cette année scolaire. L’un concernait la potabilité de l’eau avec la présence de bactéries et l’autre concernant la pression qui ne permettait pas l’utilisation optimale de l’appareillage sanitaire. Nous avons donc entamé des travaux pour reprise de la totalité des réseaux de distribution de l’eau. Ces travaux ont été réalisés durant les vacances de Pâques et nous continuons les investigations avec le fermier (SAUR) pour comprendre le phénomène de variation de la pression. En attendant toutes les conclusions et pour ne pas pénaliser la communauté scolaire, le maire a pris la décision d’installer un suppresseur et une bâche d’une capacité de 500 litres qui permettraient d’assurer une pression constante. Cette solution reste provisoire le temps que le fermier trouve la solution idoine qui permette un fonctionnement à la normale du réseau. »

Sarah Waccus-Ramassamy, directrice de l’école de Batelière « Le gros est fait » « J’appréhende sereinement cette rentrée 2022. A notre niveau, tout est prêt pour accueillir nos élèves. En ce qui concerne les travaux, tout n’a pas pu être réalisé mais le gros est fait et le reste est programmé pour les prochaines vacances de la Toussaint. Avec l’assouplissement des règles sanitaires pour l’accueil des enfants, les choses devraient être plus faciles que l’an passé. Nous avons des lavabos flambant neufs pour le lavage des mains qui reste prioritaire, et au niveau sécuritaire on nous a installé des grilles anti intrusion. » Ecoles Schoelcher – Hdb