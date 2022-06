Sécurité maritime : un exercice…

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

L’exercice majeur annuel d’ORSEC maritime (organisation de la réponse de sécurité civile en mer) s’est déroulé il y a quelques jours, dans la baie de Fort-de-France. Retour en vidéos.

Cette année, l’exercice ORSEC avait pour thème l’assistance à un navire en difficulté. Il s’est déroulé dans la baie de Fort-de-France. En plus de la mobilisation des centres de gestion d’intervention (le CROSS Antilles-Guyane) et de gestion de crise (à la préfecture de Martinique), les forces armées aux Antilles, la gendarmerie nationale, la douane, la Sécurité civile, les affaires maritimes, le grand port maritime de la Martinique, la société martiniquaise de remorquage (SOMARA), et le Groupe CMA CGM ont apporté leur concours à une opération de remorquage d’un porte-conteneurs CMA CGM Fort-de-France.

Le scénario était le suivant : à la suite un problème technique rencontré par le porte-conteneurs CMA CGM Fort-de-France, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, ce dernier n’était plus maitre de sa manoeuvre alors qu’il se dirigeait vers les côtes martiniquaises.

Tôt dans la matinée, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS-AG) avait constate que ce navire présentait une cinématique anormale au large de Fort-de-France. Il décidait de solliciter un moyen du service garde-côtes des douanes naviguant à proximité, afin de faire un état des lieux de la situation.

Pour une meilleure réactivité

En milieu de matinée, une équipe de gestion de crise s’est alors constituée en préfecture et une équipe d’évaluation a été héliportée par le Dragon de la sécurité civile à bord du porte-conteneurs. Sous l’autorité préfectorale, un remorquage du porte-conteneurs a été engagé par la Somara, manoeuvre sécurisée en mer par les moyens des administrations.

« Cet entraînement a fait collaborer une centaine d’agents civils et militaires, une dizaine de moyens nautiques et aériens de l’Etat avec le Groupe CMA CGM et la société Somara », indiquent les forces armées aux Antilles. « Un tel exercice a permis aux équipes de gestion de crise et d’intervention de développer des réflexes qui permettront de faire face à des situations complexes en mer et ainsi d’être plus efficaces en cas de crise réelle ».

Pour les FAA, cette « mise en situation permet d’assurer la capacité de l’Etat à préserver son environnement et à prévenir toute atteinte à la sécurité de la navigation au large des côtes de la Martinique, en anticipant les mesures devant être prises face à un navire en difficulté ».

Assistance en mer à un porte-conteneurs de la CMA-CGM- FAA