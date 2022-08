Septième étape du Tour cycliste de la Guadeloupe : l’arrivée est proche!

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Rédaction web

Jeudi 11 Août 2022 – 10h17

La première attaque de Bennett en compagnie de Senicourt et Donnenwirth – HT

Suivez le live de cette septième étape qui part de Vieux-Fort jusqu’au Moule.

13h49: Jérémy Deloumeaux place une attaque.13h47: Plus que 30 secondes de différence entre la tête de course et le l’échappée du peloton.13h35: Nous avons attaqué le dernier tour. Le groupe du maillot jaune a 3 min de retard.13h25: Cédric Eustache, Axel Carnier et Deloumeaux constituent le nouveau trio de tête.13h15: Grosse attaque d’Eustache et Deloumeaux qui ont eux aussi quitté le groupe de tête.13h08: Florian Carpentier est en tête, suivi de Bennett, Sénicourt, Stanislas. Le peloton et le maillot jaune suivent à 2min54. 12h56: Le groupe de tête boucle son 2ème tour.12h20: Stefan Bennett a quitté le peloton avec de Kylian Sénicourt. Ils sont à 1min15 du groupe de tête.12h18: Le groupe de tête a désormais 2min 28 d’avance. Nous sommes dans la commune du Moule où il reste quatre tours de circuit pour les coureurs.12h01: Le peloton rattrappe son retard sur les hommes de tête. Nous approchons la mi-course.11h36: Cédric Eustache tente une échapée seul à Salines. Le peloton rattrape son retard.11h18: L’écart actualisé entre le peloton et la tête de course est de 3 min 28.11h10: Les hommes de tête ont passé le pont de la Gabarre avec 2min28 d’avance.10h55: Il y a 47 secondes entre le groupe de tête et les fuyards et plus d’une minute avec le peloton.10h47: Le groupe de tête ne s’entend pas et certains coureurs ne font pas les relais10h42: Le groupe de tête s’est scindé en deux. Ils sont désormais 17. Les autres ne suivent pas le rythme et vont être rejoints par le peloton.10h34: Près de trente coureurs se sont echappés.10h25: Le peloton rejoint les fuyards à proximité de l’allée Dumanoir à Capesterre.10h10: Veljko Stojnic de la Team Corratec tente une échappée dès les premiers kilomètres. 10h: Les 114 coureurs sont partis de Vieux-Fort pour la plus longue étape de ce Tour 2022 (174 kms).

