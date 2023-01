Six blessés dans une collision à Saint-Sauveur, à Capesterre-Belle-Eau

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Faits divers

Panneau signalisation accident • DR

Deux voitures sont impliquées dans cet accident où les pompiers ont relevé six blessés, dont cinq femmes dont l’une est gravement atteinte.

Il était 15h51, ce samedi, lorsque les secours ont été informés d’un accident de la voie publique impliquant deux véhicules légers, Allée de Saint-Sauveur à Capesterre-Belle-Eau. Six personnes, toutes pratiquement sexagénaires, ont été blessées, dont une femme gravement, dans cette collision. Deux femmes ont été transportées au CHBT, l’une âgée de 56 ans, gravement touchée, l’autre âgée de 71 ans, légèrement atteinte. Les autres victimes, toutes légèrement blessées, ont été conduites à la clinique Les Eaux Claires : trois femmes âgées respectivement de 57, 61 et 62 ans et un homme âgé de 63 ans.

Moyens engagés par le SDIS (service départemental d’incendie et de secours) sur cette intervention : 3 ambulances, 1 véhicule de désincarcération, 1 engin incendie et 1 VL. Plus un effectif de 20 sapeurs pompiers dont 1 officier. Gendarmerie et Route de Guadeloupe ont participé à l’opération, le Samu a été informé.