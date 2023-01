« Soignons nos soignants pour bien soigner nos patients »

Jérôme Le Brière, directeur général du CHU de Martinique

Propos recueillis

par Julien Philipakis

Jérôme Le Brière, directeur général du CHU de Martinique. • JULIEN PHILIPAKIS

Jérôme Le Brière, directeur général du CHU de Martinique depuis le 1er mars dernier, nous fait le point sur la situation de l’hôpital, ses projets et priorités. Interview.

Comment s’est déroulée votre installation

?

Elle se passe bien. On a un hôpital avec des

équipes vraiment de qualité, de gros potentiels en interne. Il y a

des choses importantes à mettre en œuvre, des sujets à réformer,

des chantiers à ouvrir. Il faut savoir ne pas être trop impatient

par rapport à ce qu’on a lieu de mettre en œuvre. Malgré tout, les

patients et les équipes soignantes nous attendent. Il faut qu’on

soit bien meilleur qu’on ne peut l’être sur la qualité de la prise

en charge ou encore meilleur selon les disciplines. Il faut aussi

améliorer les conditions de travail des soignants. Des thématiques

traînent un peu à mon goût, il faudrait qu’on soit plus rapide.

Nous nous organisons au mieux pour que l’équipe de direction soit

la plus opérante et efficiente possible. J’essaie de faire le

maximum pour que le cadre du dialogue social soit le plus normalisé

possible, qu’on soit le plus à l’écoute des partenaires sociaux et

du terrain.

Après la crise sanitaire et sociale, comment

cela se passe-t-il désormais à l’hôpital ?

La crise a abîmé les équipes. Ici, comme ailleurs,

elles ont du mal à se relancer dans une dynamique positive. Il est

de ma fonction de restaurer le liant entre les équipes et de faire

en sorte de protéger l’ensemble du personnel hospitalier. Le

dialogue social est globalement normalisé. On ne peut pas dire que

la crise soit complètement derrière nous, mais on est dans un degré

de sensibilité bien moindre qu’il y a un an. On repart plutôt dans

des projets.

Quels sont ces projets ?

De nombreux projets sont en cours, qu’ils soient

bâtimentaires, organisationnels, d’attractivité médicale. Tout ne

peut pas se faire en 8 jours. Les hospitaliers attendent qu’on

donne un calendrier aux différents projets : le nouvel hôpital de

Trinité pour 2028-2029, le projet d’Emma-Ventura,…