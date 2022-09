Sonia Taillepierre, présidente du comité du tourisme des Îles de Guadeloupe « Que la Guadeloupe devienne un diamant »

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Sonia Taillepierre, présidente du comité du tourisme des Îles de Guadeloupe

La présidente du comité du tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) et membre du conseil d’administration d’ADN Tourisme, Sonia Taillepierre, tient à mettre en lumière la destination. Pour cette nouvelle saison touristique, elle est dynamique et pleine d’optimisme avec un penchant d’une attractivité haute. Elle table sur plusieurs événements, Route du rhum, Miss France, le retour des croisiéristes, la compagnie d’aviation, Jet Blue(New-York/Pointe-à-Pitre) et le retour du groupe Accor en Guadeloupe. Des signes forts « pour une Guadeloupe qui gagne, devienne un diamant ».

Avec quelle volonté et quelle ambition avez-vous accepté cette mission ? C’est une destination incomparable et à part entière, au vu des autres iles de la caraïbe. Nous avons la Désirade, Marie-Galante, les Saintes (Terre-de-Haut, Terre-de-Bas), La Basse-Terre, La Grande-Terre. Nulle part ailleurs, nous voyons ça. Moi, je veux montrer ce qu’est la Guadeloupe et ses richesses. Quand on m’a proposé ce poste, j’ai dit tout de suite oui. Je veux développer cette destination. Je veux créer des…



