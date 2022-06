Sortie nocturne sur les traces des tortues marines

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Marie Galante

M.S-K

Mercredi 15 Juin 2022 – 10h30

Tortue verte en ponte – MSK

Menacées par les prédateurs marins, les braconniers, la pollution, les filets des pêcheurs, et l’urbanisation des zones de ponte, les tortues marines privilégient de plus en plus les secteurs protégés. Marie-Galante est aujourd’hui l’île des Petites Antilles où sont recensées le plus de pontes de tortues marines.

Depuis le 1er juin après une période de pause due aux restrictions sanitaire les sorties reprennent. Jusqu’au 31 aout, L’Office du Tourisme de Marie-Galante, en partenariat avec l’Amicale ECOLAMBDA Réseau tortues de Guadeloupe et l’Office National des Forêts proposent des sorties nocturnes sur les traces des tortues. L’observation des tortues marines est strictement encadrée par des patrouilleurs certifiés. Les organisateurs rappellent aussi, à l’occasion de ces rencontres, la fragilité des plages. Cette visite encadrée et guidée permet aux participants une découverte respectueuse de ces animaux. Outre l’observation des tortues, les randonneurs d’un soir pourront découvrir l’écosystème et la faune environnante. Le départ sera précédé d’une séance de sensibilisation et d’information et un petit équipement spécifique sera demandé à chacun. Les sorties avec le public ont lieu du lundi au vendredi de 20h30 à minuit. Tarif adulte : 15€ – Enfant jusqu’à 12 ans : 10€. Les enfants de moins de 7 ans sont acceptés, uniquement si la taille et la composition du groupe le permettent. Résident à Marie-Galante : 5€ (tarif unique) sur présentation du justificatif du domicile. Inscriptions uniquement à l’Office du Tourisme de Marie-Galante – Rue Pierre Leroy à Grand-Bourg (Ancien Palais de Justice, à côté de la mairie) Email : [email protected] / 0590.97.56.51. Ouverture au public de 8h à 12h / 13h à 16h. Le mercredi 8h à 14h. Fermé le weekend.

