Stéfan Bennett : “Je voulais prendre du plaisir sur ce parcours et c’est ce que j’ai fait”

Tour cycliste de Guadeloupe

Samedi 13 Août 2022 – 18h12

3e de l’étape d’aujourd’hui, le coureur de Eurocycling Trips espérait la victoire. Mais qu’importe, il est le nouveau leader du général avec 2m44s d’avance sur Tom Donnenwirth (UVMG). À la veille de la dernière étape, il est bien parti pour remporter un nouveau Tour de Guadeloupe. Propos recueillis par Joanne Blanc.

Une course très intense, quel était votre état d’esprit pour aujourd’hui ?

J’étais dans un état d’esprit de gagne. Avec mon chrono d’hier au contre-la-montre, j’étais très satisfait et ça m’a donné confiance pour aujourd’hui. Je visais la victoire et j’y croyais beaucoup. Je suis un peu déçu de ne pas y être parvenu mais je reste malgré tout content de ma prestation. Je voulais prendre du plaisir sur ce parcours et c’est ce que j’ai fait.

Quels sont vos objectifs pour la suite de la compétition ?

Arriver sain et sauf à l’arrivée ! J’attends beaucoup de mes coéquipiers. On va essayer de nous démarquer en gérant au mieux les sprints et la grimpe. Je suis entre guillemets le seul grimpeur de mon équipe et je sais qu’ils assureront mes arrières. Il faut qu’on fasse attention à ne prendre aucun risque et que l’on se tienne à notre stratégie. Rien n’est encore joué et tout se fera demain. Je vais donner tout ce que je peux pour atteindre mon objectif. Avec ma victoire de l’année dernière, je sais que je serai très attendu sur cette dernière étape et que certains coureurs vont tenter de me mettre des bâtons dans les roues. Je vais devoir faire preuve de beaucoup de concentration. Heureusement pour moi j’ai mon équipe sur qui je peux compter. Et surtout, les Guadeloupéens sur le bord des routes. C’est incroyable pour nous, la sensation d’être autant soutenus et encouragés ça donne du baume au cœur et ça nous rend confiants. Je les remercie sincèrement.

Cette édition est différente de celle que vous avez gagnée l’an dernier ?

Cette année le niveau est un peu plus élevé et j’ai eu envie d’y faire participer mon équipe pour les confronter à de nouvelles conditions et de nouveaux terrains. Je sais que c’est une très belle expérience et j’espère que cela ne va pas s’arrêter de sitôt !