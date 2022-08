Stojnic a réussi son coup en remportant la 4ème étape du Tour Cycliste de Guadeloupe

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Tour Cycliste de la Guadeloupe

Le Serbe de la Corratec remporte la 4e étape entre Lamentin et Goyave à la suite d’une longue échappée en compagnie de Clavier et Eustache. Le Martiniquais aura même était maillot jaune durant plus de 40 minutes.

Après une échappée en compagnie d’Adrien Alidor avortée samedi lors de la 2e étape, Veljko Stonic a cette fois-ci son coup en remportant la 4e étape après une longue échappée. Le grand perdant du jour aura été Cédric Eustache, virtuellement maillot jaune à partir de la moitié de la course, le Martiniquais aura mal négocié les derniers kilomètres et manque la victoire d’étape et la place de leader au général. L’écart de l’échappée sera monté jusqu’à 3m51 à Saint-Félix (Gosier), mais le…



franceantilles.fr

216 mots – 08.08.2022