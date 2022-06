Suivez les débats de l’assemblée plénière de la CTM en direct

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Mercredi 29 Juin 2022 – 09h28

L’étude des 38 dossiers à l’ordre du jour de l’assemblée plénière de la Collectivité Territoriale de Martinique continue ce mercredi 29 juin, en salle Camille Darsières, à l’hôtel de Plateau Roy, à Cluny.

ORDRE DU JOUR

AFFAIRES PRÉSENTÉES PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION GOUVERNANCE ET AFFAIRES JURIDIQUES MONSIEUR DIDIER LAGUERRE

35/ MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

36/ CONVOCATION DU CONGRÈS DES ÉLUS DE MARTINIQUE

PROCEDURE D’URGENCE

AFFAIRE PRÉSENTÉE PAR LE CONSEILLER EXECUTIF MONSIEUR DAVID ZOBDA

37/ DEMANDE DE SUBVENTION PRESENTÉE PAR LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE, CONCERNANT L’OPÉRATION DE RÉNOVATION DES BATIMENTS ET JARDINS DU PARC AIMÉ CÉSAIRE (EX PARC FLORAL) – POURSUITE ET ACHEVEMENT DE LA PHASE 3 (BATIMENT E ET KIOSQUE)

AFFAIRE PRÉSENTÉE PAR LA CONSEILLÈRE EXECUTIVE MADAME MARIE-THERESE CASIMIRIUS

38 / LANCEMENT D’UNE CONSULTATION DE LA POPULATION MARTINIQUAISE SUR LE CHOIX D’UN HYMNE ET D’UN DRAPEAU POUR LA MARTINIQUE