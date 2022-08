The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Du 10 au 17 août, à Boisvin aux Abymes, les membres de l’association Karayb 2 accueillent les visiteurs dans leur village intitulé “Sur la route du chanvre”. Leur but : informer le public des vertus et possibilités de cette plante, afin de développer en Guadeloupe une véritable filière officielle, comme il en existe en France hexagonale.

C’est en face de l’école de Boisvin aux Abymes qu’il faut emprunter le petit sentier qui mène au village intitulé Sur la route du chanvre. Tout est à la fois parfait et imparfait. Le sol rendu scabreux par l’enchevêtrement des racines, le bois de récupération assemblé pour former stands, carbets, estrades, les feuilles de formes diverses pour la décoration, rien n’est rectiligne et pourtant, l’abri se marie parfaitement avec la nature qui l’accueille.

L’association Karayb 2 oeuvre pour mettre en place un Pôle territorial de coopération économique en vue de monter une filière chanvre. Elle souhaite pour cela fédérer l’ensemble des acteurs publics, privés, de la recherche et de la formation etc. Béatrice Baugé explique : ” Mais surtout, la population doit adhérer car, c’est elle qui bénéficiera de toutes les possibilités offertes par la plante et de ce qui entoure son exploitation : travailler, se former, créer une entreprise etc.” Sur la route du chanvre, est un village qui permet d’aller à la rencontre des personnes afin de démystifier, informer, vulgariser tout ce qui concerne cette plante qui a une très mauvaise image.

Démystifier le chanvre

“Lorsque l’on parle de chanvre, on ne voit que le cannabis, la drogue, l’aspect si l’on peut dire récréatif.” Béatrice Bagé explique que le THC (partie psychotrope) est contenu dans une seule des 17 molécules du cannabis. Une seule molécule ternit la totalité de la variété. Le chanvre, débarrassé de l’élément psychotrope, peut être exploité en toute légalité. ” On souhaite demain que les personnes acceptent de travailler dans des champs de chanvre et proposer des formations du doctorat au contrat civique dans ce domaine.” Il s’agira de créer, comme cela se fait en France et dans d’autres pays, des produits cosmétiques, thérapeutiques, de plasturgie, des carburants comme l’éthanol et même des éléments pour le BTP.

AK2 a d’ailleurs choisi de s’impliquer dans la filière BTP. Rasmakanaki, collaborateur de l’association, raconte que le béton de chanvre est 100 fois plus résistant que le béton classique car issu d’une fibre naturelle qui se raffermit avec le temps. Il explique aussi que l’huile de chanvre est excellente pour la peau et les cheveux, qu’elle soulage les douleurs dues à l’arthrite, l’arthrose et l’endométriose. Toutes les parties de la plante sont utilisables. Ses graines sont riches en protéines, phosphore, magnésium etc.

Bon à savoir

Le chanvre et le cannabis appartiennent à l’espèce, Cannabis sativa L. La différence entre les deux tient à l’usage de la plante et à sa teneur en THC (tetrahydrocannabinol), la substance psychoactive du cannabis. Les variétés contenant moins de 0,3 % de THC sur extrait sec sont nommées chanvre. Elles sont utilisées à des fins “industrielles” (textile, cosmétique, alimentation, construction). La France est le 1er producteur de chanvre européen. En 2022, 21 700 ha de chanvre sont cultivés. 1 278 producteurs cultivent cette plante. (interchanvre.org)

Le cannabis peut contenir contient entre 5 % et 20 % de THC. Sa production est illicite et fait encourir de lourdes peines.

Vous en saurez plus dans notre prochaine édition.

Béatrice Bagé secrétaire générale de Association Karayb 2 – KA