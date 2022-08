Sur les marchés, les bananes jaunes sont boudées

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Sur les marchés foyalais, ces derniers jours, les médias ne sont pas les bienvenus, marchands et marchandes refusent de parler du sujet du moment : l’éthéphon. Ils en ont assez de faire les frais des annonces « fracassantes » autour de l’agriculture.

Les bananes ne font recette sur aucun des marchés de l’île en ce samedi matin. Les clients boudent le produit. Alors le ras-le-bol enfle chez certains revendeurs. Plus personne ne veut s’exprimer… On est même largement invité à quitter le marché et « à ne plus y remettre les pieds, jamais ! ».

Une marchande très remontée nous demande d’aller également faire un reportage dans les supermarchés : « Les pommes, les poires et les raisins, eh bien, ils murissent de la même façon. Alors dites-le…