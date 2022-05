« Sur l’habitation, les enfants travaillaient au même titre que les adultes »

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Trinité

Dans son dernier ouvrage, « Ti manmay an travay », l’historienne Rolande Bosphore évoque la vie des enfants en Martinique, des Kalinas aux enfants nés pendant la période esclavagiste, jusqu’aux années 1940. Un livre destiné aux enfants pour mieux découvrir l’histoire du pays.

Après « Militants et Militantisme communiste à la Martinique de 1920 à 1971 » et « La fusillade oubliée de Bassignac de 1923 », Rolande Bosphore vient enrichir la bibliothèque historique martiniquaise avec son 3e livre, « Ti manmay an travay ». Historienne, docteur en Histoire contemporaine et politique, Rolande Bosphore a été professeur au lycée de Trinité, ingénieure de recherche au laboratoire d’Histoire sur le campus de Schœlcher, qualifiée maître de conférence….