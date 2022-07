Tanya St-Val, une artiste accomplie

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Portrait décalé

Connues pour ses célèbres mélodies caribéennes, Tanya St Val est une talentueuse artiste née à Basse-Terre et vivant aujourd’hui à Sainte-Anne. Le portrait décalé prendra ici tout son sens. Elle explique : « On pense connaître un artiste parce qu’on le voit souvent, on lit ce qui est publié sur lui. Mais on ne connaît seulement ce que les médias ont valorisé et ce que l’artiste accepte de donner. »

Tanya St Val raconte ses changements au fil des expériences, des rencontres, des voyages et des événements vécus. Elle se décrit comme une personne très différente de ses débuts et finalement peu connue, en décalage avec l’image que l’on se fait d’elle. Au fil des mots de la chanteuse, on découvre une petite fille tiraillée entre l’admiration vouée à son père qui l’amène en studio d’enregistrement et une maman plutôt stricte qui souhaite d’une vie rangée pour sa fille. « Pour ma mère,…



