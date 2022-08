Teddy Riner : « Cette année, je vais découvrir Marie-Galante ! »

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

De passage en Guadeloupe, Teddy Riner en a profité pour nous raconter le déroulement de ses vacances en Guadeloupe.

À quelle fréquence rentrez-vous en Guadeloupe ?

J’essaie de venir au minimum une fois par an. Avec mes entraînements et compétitions, ce n’est pas toujours évident. Quand mon planning est plus allégé, je viens entre deux et trois fois par an.

Comment se passaient vos vacances quand vous étiez plus jeune ?

Les souvenirs que j’ai sont vraiment des journées passées en famille à la plage, à la rivière. Nous passions vraiment des journées à profiter, jouer à la belote, aux dominos….