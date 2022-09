Tempête Fiona : le départ de l’Express des îles pour la Guadeloupe retardé de 4h

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Ce matin (samedi 17 septembre), un ferry de la compagnie Express des îles devait partir de Fort-de-France, direction la Guadeloupe, à 9h15 mais a finalement pris la mer vers 13 h. Les passagers qui n’avaient pas été informés en amont ont du prendre leur mal en patience.

C’est finalement peu après 13 heures, ce samedi 17 septembre, que le Perle Express a quitté le terminal inter-îles de Fort-de-France, direction la Guadeloupe. Le ferry de la compagnie Express des îles devait normalement prendre la mer à 9h15 mais, en raison du passage de la tempête Fiona et de l’état de la mer, il est parti avec plusieurs heures de départ. De quoi contrarier les passagers prêts à embarquer dès le petit matin.

Le Perle des îles a pris la mer peu après 13 heures sous un ciel menaçant. – Wendy Noel

« On l’a appris en arrivant ce matin, au micro, donc nous sommes repartis à la maison avant de revenir », lâche, excédée, une Lamentinoise dans la file qui s’est formée au niveau de l’enregistrement aux alentours de midi. La veille, la compagnie avait annoncé sur ses réseaux sociaux la suspension de ses dessertes pour la journée de vendredi.

« Ils auraient pu nous prévenir »

« On ne nous a rien dit du tout. Avant de partir, on a essayé de regarder sur leur page Facebook, on a essayé de leur téléphoner. Ils auraient pu nous prévenir », râle de son côté Suzie qui a accompagné la fille d’un ami, Beryl-Anne, au terminal. Cette dernière, entourée de valises et de sacs de courses, doit faire sa rentrée étudiante en début de semaine prochaine en Guadeloupe. « J’étais stressée de ne pas pouvoir partir car le prochain bateau est lundi à 9 heures, donc cela aurait été trop tard », indique-t-elle. Les deux femmes ont pu patienter chez la fille de Suzie au Lamentin, en attendant le départ.

Fabiola et sa mère, qui ont prévu de passer quelques jours de vacances en Guadeloupe, ont, elles, passé près de quatre heures dans le terminal. « On a dormi », lance en riant la jeune femme. Qui craint un peu la traversée en raison de l’état de la mer, ce lundi. Un membre de l’équipe lui lance d’ailleurs un « Bon courage » alors qu’elle doit embarquer. « Je suis pressée d’arriver », conclut Fabiola.

Pas d’escale à la Dominique

Le départ aurait été retardé en raison de l’alerte rouge maintenue en Guadeloupe, comme l’explique Harry Calme, le capitaine du Perle Express, dans cet audio, où il mentionne également que le ferry ne fera pas escale à la Dominique.

Contrairement aux dires du capitaine, la vigilance Rouge était toujours maintenue en Guadeloupe au moment du départ du bateau, mais « nous sommes partis après l’accord de la capitaine du grand port de Pointe-à-Pitre de la préfecture », précise Roland Bellemare, à la tête de la compagnie, joint par téléphone.