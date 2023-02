Tentative de pendaison en prison, agression par armes à feu, accidents de la route, la nuit a été agitée

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Faits divers

Les pompiers sont intervenus sur l’accident. • DR

Les services de secours ainsi que les pompiers n’ont pas chômé la nuit dernière. Ils ont eu même à intervenir à Marie-Galante à la suite d’un accident qui s’est déroulé à Grand-Bourg. Une femme inconsciente a été évacuée par hélicoptère vers le CHU.

• Trois blessés graves à Sapotille Trois-Rivières

Vers 22 heures, trois voitures sont rentrées en collision sur la route de Sapotille à Trois-Rivières. On a dénombré

3 blessés graves, des personnes qui ont été incarcérées dans leur véhicule : un homme de 20 ans (suspicion fracture bassin, prise en charge par l’hélicoptère Dragon 971 pour le CHU) ; un homme de 19 ans (traumatisme facial, transport médicalisé pour le CHBT) ; un homme de 21 ans (traumatisme facial, transport médicalisé pour le CHBT). Deux autres personnes ont été plus légèrement blessées : une femme de 25 ans (traumatisme cheville et transport CHBT) et femme de 21 (choquée et transportée vers le CHBT). En raison de l’importance de l’accident, la route a été déviée pendant quelques heures.

• Une femme transportée par Dragon vers le CHU

A Grand-Bourg, aux environs de 6 heures du matin, un accident a concerné un véhicule léger et un piéton.

Une femme a été grièvement blessée. Polytraumatisée, elle a été coincée sous un remblai en parpaing. Médicalisée par le SMUR, elle a été conduite à l’hôpital de Marie-Galante avant d’être héliportée vers le CHU.

La deuxième victime, une femme indemne physiquement a refusé toute prise en charge.

• Lésion par arme à feu dans un bar/dancing à la marina de Pointe-à-Pitre

Un homme de 20 ans a reçu une balle à l’abdomen. Il a été transporté par les pompiers vers le CHU. Son pronostic vital n’est pas engagé. Un autre homme de 29 ans a été également blessé.

• Tentative de suicide par pendaison au centre pénitencier de Baie-Mahault

Aux environs de 5 heures du matin, un détenu de 32 ans a été retrouvé en état grave et inconscient. Il a été médicalisé par l’équipe du SMUR. Une enquête est ouverte.