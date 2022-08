Terre-de-Bas, la plus confidentielle de l’archipel des Saintes

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Terre-de-Bas est la petite sœur méconnue de l’archipel des Saintes. Située à une heure de bateau de la Guadeloupe, cette île respire la douceur de vivre et l’authenticité. Contrairement à la très fréquentée Terre-de-Haut, elle est peu touristique et on y croise principalement des locaux. Ici, on comprend ce que signifie prendre le temps.

Avez-vous remarqué que souvent les photos des Saintes partagées sur les réseaux sociaux ne représentent que Terre-de-Haut ? Et pourtant, Terre-de-bas, existe bien. La notoriété de l’une masque les qualités de l’autre mais en fait du coup un trésor que seule une poignée de privilégiés peut toucher. Voici cinq raisons de passer au moins deux jours à Terre-de-Bas, que vous soyez un visiteur de notre archipel ou que vous y habitiez. Êtes-vous prêt à devenir membre de ce club…



