Top départ pour la dernière étape du Traditour 2022

Dimanche 17 Juillet 2022 – 08h35

Traditour 2022 etape 2 – Sandy Traigneau

Après 4 jours de course, c’est aujourd’hui (dimanche 17 juillet) que les patrons devront être plus stratégiques et vigilants. En effet, avec un départ retardé, les 29 voiliers disputent la dernière étape de la 6e édition du Traditour. En partant de Gourbeyre, ils vont rejoindre la plage de Roseau de Capesterre-Belle-Eau, avec un départ similaire au 24h du Mans. Une nouvelle édition pleine de surprise et une ultime étape riche en événements.

Classement général : 1 – Hugo Thelier (Léwop sé nou osi) 2 – Jean Forbin ( Guadeloupe Port Caraïbe) 3 – Steven Foy (Coq la) 4 – Daryl Garcon (Coq la 2) 5 – Carl Chipotel (Siwpwiz)

