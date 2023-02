Toujours pas de bus sur le réseau centre ce jeudi, les usagers montent au créneau

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

A.L-M.

Le réseau centre des bus est perturbé depuis plus d’une semaine par un mouvement social. L’Association des Usagers des Transports de Martinique défend ses positions et celles des usagers.

Cela fait plus d’une semaine que le réseau centre des bus de Martinique Transport souffre de perturbations lié à un mouvement social. L’AUTM (Association des Usagers des Transports de Martinique) dénonce les problèmes persistants du transport en Martinique et le manque de respect envers les usagers. Selon l’association, l’offre de service actuelle ne répond pas aux attentes des voyageurs et il est temps pour les responsables d’agir.

Des grèves sans préavis de 48h

L’AUTM déplore l’absence de préavis de 48 heures lors des mobilisations sociales des salariés. Elle recommande que les grèves soient annoncées à l’avance, comme la loi l’exige, et ce par différentes voies telles que les médias ou le site web de la Régie des Transports et de Martinique Transport. Cela permettra aux usagers de s’organiser à temps pour leurs déplacements.

En outre, l’association estime que le service minimum doit être garanti pour que les usagers puissent se déplacer en toute sécurité. Le service public de transport est un service indispensable et essentiel pour les habitants de Martinique et ces grèves répétées ont des conséquences à court et à long terme.

« À court terme, elles pénalisent les usagers dans leur quotidien. À plus long terme, elles peuvent inciter les usagers à acheter un véhicule personnel, ce qui aura pour conséquence l’augmentation de l’empreinte carbone et des embouteillages sur des routes déjà encombrées », déplore l’AUTM.

Selon l’association, plus d’une dizaine de grèves ont affectées le réseau centre en 2022. Le service a été paralysé durant plusieurs semaines sur l’année.

Les lignes de Fort-de-France, Schoelcher et Saint-Joseph toujours perturbées

Le conflit social affectant la circulation des bus continue, aucun accord entre la direction de Rapides du Centre et ses salariés n’ayant été trouvé pour le moment. La R.T.M. (Régie des Transports de Martinique) informe donc les usagers du réseau Centre que le réseau de transport sur le secteur centre est fortement perturbé ce jour. En conséquence, les lignes 1, 2, 3, 4, 11, 13, 19, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 100, 104, 110, 111, 114, 211, 301, 302, 303, 304, 307, 321, 342, 320, 421, 422 circulant sur Fort-de-France, Schoelcher et Saint-Joseph ne sont pas desservies. Les lignes A et B du TCSP ne sont pas concernées.