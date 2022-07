Tour cycliste 2022 : Le Rwandais Joseph Aréruya (La Team Pédale Pilotine Blue Car) remporte la 1ère étape au Marin

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le Rwandais Joseph Aréruya (La Team Pédale Pilotine Blue Car) a remporté la 1ère étape du 41 ème Tour Cycliste de la Martinique. Il devance de 58 secondes l’Estonien Gert Kivitski (la Team Crédit-Mutuel Garage Premier) et le Martiniquais Edwin Nubul (VCF). Jean-Eric Habimana (La Team Pédale Pilotine Bleue Car) termine en 4 position.

Sept coureurs ont animé cette première étape du 41ème Tour Cycliste de la Martinique.

Partis de Sainte-Luce à 10h, Kilian Alger (JC231), Gert Kivistik (la Team Crédit-Mutuel Garage Premier), Joseph Aréruya (TPPBC) et Jean-Eric Habimana (TPPBC), Johan Gobin (Team Energizer), Normann Latouche (Entente CCV-UCS) et Edwin Nubul (VCF) ont effectué une bonne partie de la course en tête devant un groupe de 13 coureurs et le peloton.

C’est à quelques mètres de l’arrivée que le Rwandais Joseph Aréruya s’échappe en solo pour aller chercher la victoire d’étape.

“Je suis très content de ma performance. J’ai pu compter sur mon équipe qui m’a permis de gagner cette première étape”, a-t-il déclaré au micro d’une des télévisions locales.

En s’imposant à l’arrivée au Marin, au terme de la deuxième plus longue étape de cette édition 2022 (135 km), Aréruya endosse le maillot jaune de leader, devançant Gert Kivitski à 58 secondes. Edwin Nubul referme le trio de tête.

“Nous avons réaliser une très bonne course”, se réjouit Gustave Joachim-Arnaud, président de la Team Pédale Pilotine Blue Car. “Les cyclistes roulaient à une très bonne moyenne. Maintenant, nous ne sommes qu’au premier jour, il reste beaucoup de kilomètres à parcourir”.

Dès demain, Joseph Aréruya devra défendre son maillot jaune. La prochaine étape sera composée de deux tronçons. Le premier ralliant le Marin à Fort-de-France (97km). Le deuxième, un contre-la-montre individuel, dans les rues de la capitale. Le départ sera donné en face au siège de la Cacem. L’arrivée, quant à elle, se fera face au siège de la direction de la Mer (8,3km).