Tour des Yoles : le départ de la dernière étape déplacé au Vauclin

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Dimanche 7 Août 2022 – 08h43

tour des yoles 5ème étape – Jean-Marc Etifier

Le départ de la 7ème et dernière étape, ce dimanche 7 août, aura lieu au Vauclin et non plus à Rivière-Pilote. Les conditions météorologiques ne permettant pas de maintenir le programme initialement prévu.

La dernière étape du Tour de la Martinique des Yoles rondes entre Rivière-Pilote et Le François ne partira pas de Rivière-Pilote mais finalement du Vauclin, annonce, ce dimanche, Alain Richard, le président de la Fédération des Yoles Rondes de Martinique. « En raison des conditions météorologiques annoncées, la décision est prise de déplacer le départ de la course au Vauclin », indique la Fédération. En effet, la Martinique est en vigilance jaune pour ” fortes pluies et orages ” à cause du passage d’une onde tropicale active. Les mesures d’accueil sont en train d’être mises place par la ville du Vauclin. Le président de la Fédération demande de prendre « les mesures nécessaires quant au transport des embarcations et de vos canots suiveurs ». Le départ pourrait être donné vers 11h.

Sur le même sujet

Le Tour de Martinique en Yoles …