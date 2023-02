Tourisme 3.0 : notre patrimoine est notre meilleur atout

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Yasmine L’Etang-Allepot ([email protected])

La plage de la Perle fait partie des joyeaux de notre île • ELODIE SOUPAMA

Le secteur touristique se réinvente, l’innovation pourrait bien ne plus se trouver au sein des produits et des services proposés, mais bien se développer au cœur d’une relation immersive entre le voyageur et la destination. Revenir à l’essentiel, reconnecter l’humain à l’environnement dans lequel il s’immerge, le reconnecter avec la culture qui l’accueille et le reconnecter avec soi-même. Une tendance qui n’a pas échappé à certains professionnels du secteur.