Transport : les perturbations sur le réseau centre pourraient se poursuivre

Wendy Noël

Des chauffeurs mobilisés hier devant le centre technique de Martinique Transport. • JEAN-MARC ETIFIER

Depuis lundi 28 novembre, le mouvement social des chauffeurs de bus bloque la circulation des lignes du réseau centre de Martinique. Une mobilisation pour contester le protocole signé en début d’année par Martinique Transport, et notamment pour dénoncer « un manque de bus récurrent ».

