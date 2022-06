Travail illégal : les entreprises s’exposent à de lourdes peines

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Un séminaire sur le travail illégal, intitulé An nou gadé pli lwen s’est tenu jeudi, à l’hôtel Karibean Beach du Gosier. La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et ses nombreux partenaires ont présenté aux employeurs conviés les différents aspects de cette activité interdite, ses enjeux et les risques associés.

« Oui je travaille. Enfin je djobe ! » Le djob se conjugue, s’exhibe, il est parfois même brandi avec fierté : « J’ai plusieurs djobs en plus de mon travail ! » Débrouillardise, complément de revenu, alternative à la vie chère ou au chômage, pwofitasyon, les motivations à recourir à ce type d’activité peuvent être nombreuses mais, le point commun a toutes ces situations est que le travail illégal peut coûter très cher. Tel est le message qui fallait retenir du séminaire sur le travail…



